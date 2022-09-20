В Нижнем Тагиле появятся "золотые" остановки от местных заключенных

В центре Нижнего Тагила появляются "золотые" остановки, изготовленные заключенными ИК-12. Как сообщили Накануне.RU к пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, один из трех остановочных комплексов уже установлен на городской территории.

"Данные остановочные комплексы будут установлены в центре города, они изготовлены из высокоуглеродистой стали, покрашены атмосферостойкой краской, в остеклении использованы бронированные стекла типа "триплекс", что позволяет иметь красивый и практичный вид данным изделиям", - рассказали в пресс-службе, добавив, что для изготовления было задействовано семь осужденных - сварщиков и слесарей металлоизделий.

На сегодняшний день исполнение контракта по поставке уже завершается. Вторую остановку планируется отгрузить в ближайшие дни, а 15 октября контракт должен закрыться поставкой третьего остановочного комплекса.