Кулеба: Киев будет просить у Запада больше оружия для наступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны поставлять больше оружия, чтобы боевики киевского режима могли продолжить наступление. Об этом он сказал в интервью Bloomberg Television.

Кулеба сказал, что боевики после захвата части Харьковской области показали Западу, что имеет смысл помогать оружием.

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что США предоставят Украине оружие на сумму 600 миллионов долларов из американских запасов. Представитель Пентагона сообщил, что все большее внимание уделяется долгосрочной потребности Украины в западном оружии, так как советское оружие заканчивается.

Кулеба находится в США на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Одна из целей поездки - убеждение западных стран в необходимости дальнейшей поддержки режима.