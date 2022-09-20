Падение продаж и производства российских автомобилей в январе-августе составило 60%

Падение производства отечественных автомобилей в январе-августе 2022 года составило около 60% от показателей аналогичного периода 2021 года. При этом в августе производство выросло к июлю на 26%. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, динамика производства примерно соответствует ситуации с продажами.

"Сейчас мы достигли некоторого баланса рынка. Идет остановка роста цен на автомобили и даже некоторое снижение цен, объем [продаж] с января по август составил более 500 тыс. штук, это на 57% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, более 60% падение в секторе легковых автомобилей. В секторе автобусной техники падение составило менее 2%. В августе к июлю продажи выросли более чем на 20%", - рассказал Каримов на совещании в СФ, посвященном автомобильной промышленности.

Заместитель министра добавил, что доля российских автомобилей на рынке сейчас составляет 80%, а председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов напомнил, что доля "АвтоВАЗа" на рынке составляет 45%.

Каримов также отметил, что в автомобилестроительной отрасли в России сейчас занято около 280 тыс. человек, и эта цифра осталась с прошлого года неизменной.

Также на совещании выяснилось, что долги и кредиты "АвтоВАЗа" составляют 107 млрд руб. При этом в Минпромторге не смогли оценить уровень производства, который обеспечит компании безубыточность. Каримов заявил, что этот показатель "зависит от стоимости комплектующих".

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов считает, что сейчас "АвтоВАЗ", который "три месяца фактически находился в простое", а теперь "встал с колен". Тем не менее, зависимость от иностранных комплектующих остается, и она в любой момент может создать угрозу остановки конвейера.

"Ранее "АвтоВАЗу" для безубыточности требовалось производить 250-300 тыс. автомобилей в год. Сейчас серьезно растет стоимость комплектующих. Мы считаем, что новый уровень безубыточности – 300-400 тыс. автомобилей. Но для этого необходима серьезная программа поддержки спроса со стороны государства", - заявил Соколов.