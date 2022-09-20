В Челябинской области за сутки выявили более тысячи случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 1 тыс. 37 случаев COVID-19, в том числе у 90 школьников. Четыре человека скончались.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 364 тыс. 595 человек. Умерло – 9 тыс. 175 пациентов.

В настоящий момент в регионе 12 тыс. 812 заболевших. За сутки выписаны 1 тыс. 40 человека, всего в регионе выздоровели 342 тыс. 562 пациента.