Ученые будут изучать леса Свердловской области с помощью беспилотников

Леса Свердловской области будут мониторить с помощью беспилотников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

Новая техника появилась на карбоновом полигоне "Урал-Карбон". Его специалисты закупили промышленные беспилотные летательные аппараты стоимостью 5 млн рублей каждый. С их помощью ученые будут мониторить и анализировать состояние лесов Свердловской области, а также оценивать потенциальный углеродный след региона.

Все беспилотники оснащены специальным оборудованием. Благодаря ему исследователи смогут изучить возраст деревьев, спектральные данные, состояние растительности в целом и другие параметры.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в департаменте лесного хозяйства по УрФО назвали уточненную сумму ущерба от природных пожаров в этом году.