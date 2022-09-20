20 Сентября 2022
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Наука и техника Свердловская область
природа лес северный урал река (2007) | Фото: Накануне.ru

Ученые будут изучать леса Свердловской области с помощью беспилотников

Леса Свердловской области будут мониторить с помощью беспилотников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

Новая техника появилась на карбоновом полигоне "Урал-Карбон". Его специалисты закупили промышленные беспилотные летательные аппараты стоимостью 5 млн рублей каждый. С их помощью ученые будут мониторить и анализировать состояние лесов Свердловской области, а также оценивать потенциальный углеродный след региона.

Все беспилотники оснащены специальным оборудованием. Благодаря ему исследователи смогут изучить возраст деревьев, спектральные данные, состояние растительности в целом и другие параметры.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в департаменте лесного хозяйства по УрФО назвали уточненную сумму ущерба от природных пожаров в этом году.

Теги: леса, ученые, беспилотники, изучение



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