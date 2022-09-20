Шевченко: Екатеринбург не может обезопасить школы от терроризма без поддержки извне

Екатеринбургские школы не могут обеспечить ученикам контртеррористическую безопасность из-за отсутствия достаточного количества средств в местном бюджете. Об этом сегодня на заседании гордумы заявил глава департамента образования города Константин Шевченко. По его словам, на выполнение всех требований законодательства в этой сфере требуется порядка 1 млрд рублей, однако в муниципальном бюджете их просто нет.

"Мы в этом году выделяли определенные средства, но надо понимать, что иногда конструктивные вещи не позволяют нам этого сделать. Средствами муниципального бюджета нам этого не сделать, и мы несколько раз общались с главой города по этому поводу", - пояснил Шевченко.

По его словам, из ситуации существует два выхода. Первый и самый простой - это просить помощи у областного или федерального правительства. Если бы в стране или хотя бы в Свердловской области была создана соответствующая программа, как это было с решением вопросов по пожаробезопасности, средства поступали бы уже из вышестоящих бюджетов и финансовых проблем в уральской столице не возникло бы.

Вторым решением является упрощение уже существующих норм, которые прописаны в федеральном законодательстве.

При этом, как отметил Шевченко, первоочередные задачи по обеспечению безопасности учеников городских школ выполняются в полном объеме. Трудности вызывает выполнение только специальных условий, которые возникают в определенных ситуациях. Например, установка заграждений на подъездах к школам.