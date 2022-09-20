На границе России и Казахстана начались задержания автопоездов российских перевозчиков

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане. Застряло не меньше восьми автопоездов. Речь идет о транзитной транспортировке, когда фуры из ЕС везет европейская компания, а затем на границе с Белоруссией автопоезд перецепляют на грузовики белорусских или российских организаций (такой порядок действует с весны 2022 г.). Далее они следуют в Казахстан.

В Минтрансе РФ считают, что Астана ввела необоснованные требования, следует из письма ведомства в мининдустрии соседней страны, пишут "Известия". В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной транспортировки до урегулирования ситуации.

"Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие – на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", - рассказал изданию представитель ассоциации.