Следком опроверг "снятие" с самолета возможного виновника смерти двух медсестер

В следственном комитете опровергли информацию о том, что старшую медсестру, подозреваемую в смерти двух медсестер травматологической больницы, объявили в федеральный розыск и якобы "сняли" с самолета при попытке покинуть Сургут, передает корреспондент Накануне.RU.

"Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте ранее сообщили в соцсетях профсоюза медработников "Действие".

Напомним, о смерти одной из медсестер травматологической больницы стало известно в ноябре 2021 г., второй случай произошел в конце декабря того же года. Возможно, это были самоубийства. Позже на журналистку "Новой газеты" Изольду Дробину, которая приехала в больницу делать репортаж о трагедии, напал заместитель главврача этой клиники Андрей Матвеев. Во время потасовки пострадала техника, врач ударил журналистку по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию. В депздраве тогда заявили, что якобы журналисты нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим, просьбы покинуть помещение игнорировали и вели себя провокационно, в том числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников. Журналисты эти обвинения опровергали.