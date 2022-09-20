20 Сентября 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

CNN: Повторить харьковское наступление ВСУ едва ли удастся

Захват ВСУ части Харьковской области воодушевил западных сторонников Украины, но второй раз это не повторится, пишет CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО.
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Он отметил, что ВСУ всецело зависят от поставок западного оружия, но они небезграничны. К тому же Вашингтон пока воздерживается передавать Украине ракеты дальностью до 300 км, опасаясь, что Киев будет стрелять по российским городам вглубь территории России и это вызовет предельно жесткую реакцию Москвы.

"Россия по-прежнему обладает устрашающим арсеналом баллистических и других ракет, которые могут быть использованы не для завоевания территории, а для нанесения катастрофического ущерба инфраструктуре Украины: энергоснабжению, водоснабжению и коммуникациям", - говорится в статье.

При этом СNN пишет, что около 40% Донецка остается под украинским контролем, что является ложью, так как Донецк полностью контролируется ДНР с 2014 года. Очевидно, речь идет о бывшей Донецкой области, но в статье упомянут именно Донецк. "Забыв" упомянуть слово "область", известное издание тем самым грубо исказило реальность.

Теги: ВСУ, Украина, Донбасс



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