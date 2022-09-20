CNN: Повторить харьковское наступление ВСУ едва ли удастся

Захват ВСУ части Харьковской области воодушевил западных сторонников Украины, но второй раз это не повторится, пишет CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО.

Он отметил, что ВСУ всецело зависят от поставок западного оружия, но они небезграничны. К тому же Вашингтон пока воздерживается передавать Украине ракеты дальностью до 300 км, опасаясь, что Киев будет стрелять по российским городам вглубь территории России и это вызовет предельно жесткую реакцию Москвы.

"Россия по-прежнему обладает устрашающим арсеналом баллистических и других ракет, которые могут быть использованы не для завоевания территории, а для нанесения катастрофического ущерба инфраструктуре Украины: энергоснабжению, водоснабжению и коммуникациям", - говорится в статье.

При этом СNN пишет, что около 40% Донецка остается под украинским контролем, что является ложью, так как Донецк полностью контролируется ДНР с 2014 года. Очевидно, речь идет о бывшей Донецкой области, но в статье упомянут именно Донецк. "Забыв" упомянуть слово "область", известное издание тем самым грубо исказило реальность.