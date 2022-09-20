Сургутянку, оскорбившую русских, будут судить

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летней жительницы Сургута Раи Мамедовой. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а также в унижении человеческого достоинства по признакам национальности.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в чате, посвященном общению жителей одного из домов, произошел спор. Он касался резкого поведения матери детей, которых якобы уличили в недостойном поведении. Женщина в ответном комментарии оскорбила мужчину и весь русский народ. Свою оценку ситуации дал глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что если тот или иной горожанин хочет жить и строить свое будущее в Сургуте, то нужно вести себя достойно. Первый вице-губернатор Югры Алексей Шипилов достаточно резко прокомментировал скандал.

В результате на нее было заведено административное дело. Женщина принесла извинения, однако горожан эти извинения не устроили. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном.