В Магнитогорске завели уголовные дела по факту вымогательства денег у девушек, хранивших в соцсетях интимные фото

В Магнитогорске неизвестные вымогали деньги у двух девушек, хранивших свои интимные фото в соцсетях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, 23-летняя девушка получила уведомление о несанкционированном доступе к ее странице в социальной сети. Она поменяла пароль, но, когда вошла в аккаунт, увидела сообщение от неизвестного пользователя, который прислал ей снимки ее паспорта и откровенные фотографии и видео. Эти материалы она хранила в альбомах, к которым злоумышленник получил доступ.

Неизвестные потребовали от девушки заплатить им 3 тыс. рублей или они отправят ее фотографии родственникам и друзьям. Девушка проигнорировала злоумышленников, и они разместили все фотографии в Интернете.

От 19-летней девушки злоумышленники потребовали 30 тыс. рублей за приватные фотографии.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о вымогательствах.