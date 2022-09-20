20 Сентября 2022
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Общество В России
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

МИД возобновляет выдачу загранпаспортов на десять лет

Консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на десять лет.

В конце августа этого года стало известно, что прием документов на десятилетний загранпаспорт приостановлен.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - объяснили в консульском департаменте МИД.

Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжалось без изменений в установленном порядке.

Теги: загранпаспорт, мид, консульский департамент



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Ранее 27.08.2022 09:56 Мск В МИД объяснили остановку выдачи загранпаспортов с 10-летним сроком действия


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