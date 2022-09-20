МИД возобновляет выдачу загранпаспортов на десять лет

Консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на десять лет.

В конце августа этого года стало известно, что прием документов на десятилетний загранпаспорт приостановлен.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя", - объяснили в консульском департаменте МИД.

Оформление паспортов старого образца (сроком действия пять лет) продолжалось без изменений в установленном порядке.