20 Сентября 2022
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Аэропорт Симферополя. (2021) | Фото: Накануне.RU

Росавиация продлила до 28 сентября запрет на полеты в южные аэропорты России

Росавиация в очередной раз продлила (на неделю) ограничения на полеты в южные аэропорты РФ, запрет действует до 28 сентября.

Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Запрет был введен 24 февраля – в день начала военной спецоперации РФ на Украине. С тех пор он ни разу не прерывался, Росавиация его еженедельно продляет.

С 30 августа Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения открыли "коридор" в закрытом воздушном пространстве для выполнения "коротких" рейсов из Москвы в Сочи и Турцию. Впрочем, пропускная способность коридора ограничена, большая часть самолетов по-прежнему вынуждена совершать полеты через каспийский регион.

Теги: росавиация, запрет, сво



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