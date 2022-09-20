Шенгенская виза есть у 2% россиян

2% жителей России имеют шенгенскую визу. При этом загранпаспорта есть у 29%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На сегодняшний день загранпаспорт есть у 29% россиян, шенгенская виза – только у 2%. Ничего из перечисленного нет у 70% наших сограждан", - цитирует данные опроса ТАСС.

Загранпаспорт чаще всего имеют граждане в возрасте 35-44 лет (39%), люди с высшим или неоконченным высшим образованием (45%), финансово обеспеченные (37%), а также жители обеих столиц (52%). Обладателей шенгенской визы больше всего в Москве и Санкт-Петербурге (у каждого десятого жителя). Получать или обновлять загранпаспорт в ближайшее время планирует 12% россиян. В группе тех, у кого он есть сейчас, - каждый пятый. Получать шенгенскую визу намерены только 1% респондентов.