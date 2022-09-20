Шептий назначен представителем губернатора Свердловской области в СФ

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о наделении Виктора Шептия полномочиями сенатора РФ – представителя от губернатора Свердловской области.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, документ, по которому Шептий с 20 сентября представляет губернатора в Совете Федерации, подписан в соответствии с федеральным законом №439-ФЗ "О порядке формирования Федерального Собрания".

Ранее Виктор Шептий занимал пост первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области. Также он является первым заместителем секретаря свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".

Напомним, накануне состоялась инаугурация Куйвашева и он официально вступил в должность губернатора. Сразу после этого региональное правительство сложило свои полномочия. Члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава.