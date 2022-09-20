20 Сентября 2022
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крестный ход, симеон верхотурский (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Крестный ход встал на Симеонову тропу

Сегодня у участников Симеоновского крестного хода один из самых ответственных дней. Им предстоит пройти самый большой отрезок пути протяженностью 40 км — это Симеонова тропа, по которой в XVI веке праведный Симеон переходил из села Махнево в село Меркушино. День у паломников начался в четыре утра, когда зазвучали первые слова божественной литургии в храме великомученицы Варвары в селе Махнево, после чего участники хода отправились в путь.

крестный ход, симеон верхотурский(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Симеонова тропа — это не только самый длинный отрезок пути, но и самый сложный. Сегодня мы пойдем через болота, через дремучие леса. И придем туда, где жил святой праведный Симеон, где в честь него воздвигнут храм, где находится монастырь», — рассказал организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

В этом году из Алапаевска в путь отправились более 50 паломников. Сегодня на тропу вступили более 120 человек. Люди присоединялись к крестоходцам по ходу маршрута.

крестный ход, симеон верхотурский(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По словам Олега Морозова, в пути паломники посещали старинные села и проводили службы в храмах, в стенах которых уже десятки лет не звучали молитвы.

В частности, паломники служили в храме святителя Николая в древнем селе Рычково. В нем нет электричества и маленький приход. В селе Шипицино храм разрушен много лет, на месте этого храма был освящен поклонный крест, здесь тоже отслужили молебен. В селе Кокшарово находится в запустении храм Рождества Пресвятой Богородицы. Тут также прошел молебен, был изготовлен, покрашен и воздвигнут над храмом святой крест.

крестный ход, симеон верхотурский(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

После того как крестоходцы преодолеют Симеонову тропу, они проведут день отдыха в селе Меркушино. Далее они направятся через села Усть-Салда и Красногорское в Верхотурье. Завершится молитвенный путь 25 сентября. В этот день будет отмечаться 30-летие перенесения мощей святого праведного Симеона из Екатеринбурга в Верхотурье.

крестный ход, симеон верхотурский(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Участники Симеоновского крестного хода – это настоящие герои. Они найдя в себе силы и мужество день за днем преодалевают свой путь не сворачивая с него. Благодаря их вере, молитвам и помощи постепенно восстанавливаются древние храмы и в них вновь проводятся службы», - комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что многодневный Симеоновский крестный ход проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины. В этом году он состоится в четырнадцатый раз.

Теги: фонд святой екатерины, крестный ход, симеон верхотурский



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