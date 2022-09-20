20 Сентября 2022
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Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале нашли нецелевое расходование при реализации нацпроекта "Культура"

На Среднем Урале прокуратура нашла нецелевое расходование при реализации национального проекта "Культура". Ведомство требует вернуть деньги в бюджет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2021 году муниципальное учреждение "Районное социально-культурное объединение" в рамках нацпроекта провело ремонт Дома культуры в селе Городище Туринского округа. В ходе проверки вскрылись факты нецелевого использования средств областного и местного бюджетов на сумму свыше 583 тысяч рублей. Как выяснили в надзорном ведомстве, учреждение оплатило работы по устройству подвесных желобов общей протяженностью… 7,2 км при фактической установке всего 100 м.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Также генеральный директор МБУК "Районное социально-культурное объединение" привлечен к административной ответственности. Чиновник оштрафован на 20 тысяч рублей.

Кроме этого, прокуратура направила в Туринский районный суд иск об обязании вернуть в бюджет неправомерно израсходованные средства.

Теги: нацпроект, средства, бюджет, прокуратура



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