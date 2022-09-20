"Заявление о референдуме - ответ Кремля на условия Киева"

Призыв Общественных палат ДНР и ЛНР о немедленном проведении референдума о воссоединении с Россией хотя и является политическим, имеет прямое отношение к развитию событий на фронте. Это неофициальный ответ Москвы на те унизительные условия, которые выставил Владимир Зеленский в качестве начала переговоров с Россией, считает военный обозреватель Юрий Подоляка.

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После захвата части Харьковской области Зеленский занял еще более бескомпромиссную позицию - ВСУ будут воевать до тех пор, пока Россия не уйдет из Донбасса и даже из Крыма (в первые месяцы условием для переговоров назывался возврат к линии соприкосновения до 24 февраля).

"То есть это уход России со всех территорий, которые в Киеве считают своими, после чего они снизойдут до переговоров. И вот Россия отвечает: мы берем в свой состав пока что несколько областей, а потом, если придурки в Киеве не образумятся, условия будут хуже. Это заявление также должно показать населению освобожденных территорий, что никто их не бросит. Я уверен, что и другие области будут вырваны из-под власти действующего киевского режима. Это очень важный момент в том числе и для фронта. Потому что не только населению, но и солдатам на фронте должно быть понятно, за что они воюют, - за свою большую будущую великую Родину. Проведение референдумов должно поставить в этом вопросе точку", - сказал Подоляка.

Комментируя вчерашний варварский обстрел Донецка, когда сразу погибли 13 мирных жителей, он отметил, что Киев, видимо, понимает, что стратегическая инициатива, которую он получил на короткое время, начинает от него ускользать. Поэтому вернулся к своей обычной практике терроризма.

Командир батальона Восток" Александр Ходаковский написал, что в июле он говорил с "влиятельным руководителем в Москве" о том, что после освобождения ЛНР военные успехи союзных сил временно закончились и нужно будет принимать решение о референдуме в том положении, которое есть. Ведь политика не терпит пустоты.

"Я сказал, что сейчас солдаты на земле понимают, за что они воюют, только логически, но если Россия присоединит отвоеванные территории, то каждый солдат должен будет осознать, что теперь он воюет за СВОЮ землю, - это кардинально меняет отношение к происходящему. Русскому солдату очень не хватает простого и ясного понимания, что он защитник, а не легионер", - подчеркнул комбат.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев уверен, что референдум может пройти в самое ближайшее время, для этого все готово. Россия же не будет тянуть резину с его признанием и быстро примет в свой состав республики.

Политолог и экс-премьер ЛНР (в июле-августе 2014 года) Марат Баширов полагает, что политический блок начал давить на военный, так как потери освобожденных территорий и срыв референдумов ставят под угрозу внутрироссийскую лояльность власти. Поэтому они могут пройти быстро.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал референдумы и заявил, что "откладывать этот вопрос недопустимо". А депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что референдум в ЛНР состоится уже осенью.

Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что чем раньше будут проведены референдумы, тем лучше. А затягивание этого процесса играет против целей СВО.

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский отмечает, что, когда объединялись ГДР и ФРГ, никакого референдума вообще не было. Также не было референдума в Чехословакии, разделившейся на два государства. И все это Запад признал.

Что касается реакции Украины и Запада, то практически все политики и эксперты отмечают, что референдум вызовет негодование, но обращать внимание на это после начала СВО не имеет смысла.

Политолог Сергей Марков сообщает, что "сегодня ожидаются решения российской власти по проведению референдумов на территориях бывшей Украины". А замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона сегодня сделают "незамедлительное заявление" по вопросу референдума о воссоединении с Россией.