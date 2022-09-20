Fars: Иран будет ежедневно закупать 9 млн кубометров газа у РФ

Иран планирует закупать по 9 млн куб. м российского газа в сутки через территорию Азербайджана в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией. Об этом сообщает Fars со ссылкой на отчет Министерства нефти республики.

Кроме того, Иран планирует получать 6 млн куб. м газа ежедневно для своповых поставок в форме СПГ в другие страны.

В июле "Газпром" и National Iranian Oil Company (NIOC) из Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в нефтегазовой сфере.

Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия в разработке нефтяных и нефтегазовых месторождений Ирана. По оценке Тегерана, объем инвестиций может достичь $40 млрд.