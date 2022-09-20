В Госдуму внесут законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с россиян

Верховный суд России намерен внести в Госдуму законопроект о внесудебном взыскании с граждан налоговой задолженности, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

По словам Лебедева, эта мера позволит снизить нагрузку на судей, рассматривающих административные споры. Только в первой половине 2022 года нагрузка на таких судей выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенная часть прироста – дела о налоговых долгах россиян, их стало больше почти на треть (или на 538 тыс. дел).