20 Сентября 2022
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Экономика В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесут законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с россиян

Верховный суд России намерен внести в Госдуму законопроект о внесудебном взыскании с граждан налоговой задолженности, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

По словам Лебедева, эта мера позволит снизить нагрузку на судей, рассматривающих административные споры. Только в первой половине 2022 года нагрузка на таких судей выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенная часть прироста – дела о налоговых долгах россиян, их стало больше почти на треть (или на 538 тыс. дел).

Теги: налоги, долги, россияне, законопроект, взыскание



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