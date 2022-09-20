Неизвестные разрушили колумбарий на Сибирском кладбище в Екатеринбурге

На Сибирском кладбище неизвестные устроили погром в колумбарии. В итоге, придя к своим близким, жители Екатеринбурга обнаружили десятки выбитых ячеек, откуда пропал прах.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, всего было повреждено 50 ячеек. На сегодняшний день по данному инциденту никто в полицию не обращался. Несмотря на это, сотрудники территориального ОВД все же выехали и осмотрели место возможного происшествия.

В полиции также передали слова представителей кладбища о том, что урны могли изъять родственники усопших для перезахоронения. Такое вполне возможно, так как колумбарий находится в свободном доступе, а граждане не информируют администрацию о подобных действиях.

"Полиция продолжит проверку по данному материалу, а также просит граждан в случае выявления несанкционированных повреждений ячеек обращаться в органы внутренних дел", - добавили в полиции.