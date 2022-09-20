Депутата заксобрания Приморья приговорили к 13 годам по делу о растлении ребенка

Суд во Владивостоке приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата заксобрания Приморья Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщили в СУ СКР по региону.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Самсонов был задержан в ноябре 2021 года. У него дома прошел обыск. В СКР сообщили, что депутат при общении с 11-летним ребенком показывал ему «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". СМИ сообщили, что речь идет о демонстрации ребенку секс-игрушки.

Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи".