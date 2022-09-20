20 Сентября 2022
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Общество Москва
Мусоросжигательный завод № 4 в Москве (2021) | Фото: wikimapia.org / Taranov

Росприроднадзор не стал оспаривать смехотворный штраф московскому мусоросжигательному заводу

Росприроднадзор не стал оспаривать решение арбитражного суда, выписавшего штраф в 100 тыс. руб. московскому мусоросжигательному заводу №4. В ведомстве сочли, что "наказание отвечает цели". Депутат Мосгордумы Евгений Ступин, запросивший у Росприроднадзора обжалование решения суда, считает это "чудовищным лицемерием".
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"В июле Арбитражный суд признал ООО Хартия виновным в грубых нарушениях выданного разрешения для эксплуатации МСЗ4. Но наказание назначил не в виде административного приостановления деятельности, предусмотренное санкцией ст.14.1 КоАП РФ, а лишь штраф в размере 100 000 руб, что в десятки раз меньше выручки завода всего за 1 день работы!" – пишет Ступин в своем Telegram-канале.

ООО "Хартия" - мусорный оператор, созданный бизнесменом и сыном полпреда президента на Северном Кавказе Игорем Чайкой.

Жители окрестных районов неоднократно жаловались в соцсетях и СМИ на запахи от завода, которые делают жизнь крайне некомфортной.

"Я направил письмо в Росприроднадзор с просьбой обжаловать решение суда в связи с мягкостью. Лицемерие ответа поражает: наказание отвечает цели, ничего обжаловать не будем!! Правда, какой именно цели отвечает наказание, не пишут. А цель одна - предотвращение совершения новых правонарушений. В данном же случае очевидно, что смехотворный штраф лишь провоцирует безнаказанность и вседозволенность среди правонарушителей!" – возмущается Ступин.

"Буду писать дальше, но пока в России олигархический строй, ни в экологии, ни в других сферах каких-либо системных сдвигов к лучшему уже не будет", - добавляет парламентарий.

Теги: росприроднадзор, мусоросжигательный завод, москва, евгений ступин



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