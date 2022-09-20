"Мы помним имя каждого". В ПГНИУ вспоминают события трагедии 2021 года

Студенты и сотрудники Пермского государственного национального университета сегодня скорбят по погибшим в вузе ровно год назад во время стрельбы, устроенной студентом Тимуром Бекмансуровым, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте университета опубликовано официальное обращение ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, а также президента ПГНИУ Владимира Маланина.

"Ровно год назад в Пермском университете произошла катастрофа. Она коснулась каждого студента, сотрудника, преподавателя и выпускника. Двадцатое сентября навсегда останется датой скорби для всех нас. Пермский университет соболезнует родственникам и близким погибших. Мы помним каждое имя. В момент трагедии многие проявили истинный героизм, помогая пострадавшим. Мы благодарим каждого, кто своим решительным действием или словом поддержки скрепил воедино университетское сообщество. Летопись Пермского университета продолжается благодаря искренней поддержке каждого из вас, каждого, кто считает Alma Mater вторым домом. Взаимопомощь студентов и преподавателей, поддержка пермяков и сообщества всех университетов страны сопровождали нас в эти тяжёлые дни. Сегодня эти связи крепки как никогда благодаря вам. Берегите друг друга, нет ничего более дорогого чем жизнь", - говорится в обращении.

В университете проходят памятные мероприятия. Сегодня, в кампусе пройдет концерт памяти, организованный студентами вуза, открытая дискуссия об осмыслении насилия и совещание секции Совета ректоров Пермского края, посвященное комплексной безопасности вузов. Место для возложения цветов будет организовано рядом с восточным входом на территорию ПГНИУ, напротив корпуса пять. Оно будет доступно для всех. В 13.30 в кампусе университета будет объявлена минута молчания. Объявление и метроном прозвучат из динамиков Радио ПГУ.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.