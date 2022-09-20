20 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
задержание экстремистов в Челябинске (2012) | Фото:74.mvd.ru

Полиция задержала вымогателей, отобравших автомобиль у жителя Екатеринбурга

Полицейские задержали вымогателей, требовавших деньги у жителя Екатеринбурга. Злоумышленники отобрали у мужчины автомобиль якобы в счет долга.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратилась женщина, проживающая на улице Амундсена. Она рассказала, что неизвестные под угрозой физической расправы забрали у ее гражданского мужа автомобиль ВАЗ-2114. Опрошенный мужчина пояснил, что знает, о ком речь: они познакомились в Арти, откуда родом потерпевший. По его словам, "земляки" требовали у него вернуть некий долг, и в качестве залога забрали машину.

Автомобиль был немедленно объявлен в розыск и уже через пару часов сотрудники ДПС задержали его на 66 км автодороги "Нижние Серги – Арти". Оба предполагаемых вымогателя находились в машине. Силовики доставили их обратно в Екатеринбург.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Вымогательство". Задержанные на время следствия помещены под стражу. Изъятый у похитителей автомобиль был передан владельцу.

Теги: вымогатели, полиция, машина, Екатеринбург



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