20 лет назад в Кармадонском ущелье погибли Сергей Бодров-младший и еще 124 человека

20 сентября 2002 года в Северной Осетии в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье погибли или пропали без вести 125 человек. В их числе оказались актер и режиссер Сергей Бодров-младший и съемочная группа фильма "Связной".

Сход ледника Колка стал крупнейшей в России гляциальной (связанной с ледниками) катастрофой. Были найдены тела только 19 человек – остальные до сих пор числятся пропавшими без вести. В съемочной группе Бодрова-младшего было 42 человека.

Поток из льда, грязи и камней 20 сентября обрушился на долину реки Геналдон около восьми часов вечера. Он прошел около 20 километров со скоростью 150-200 км/ч, разрушив постройки, базы отдыха, линии электропередач.

Столь быстрое и разрушительное продвижение ледника стало неожиданностью для властей и ученых. Последние рассчитывали, что "плановая" "пульсация" ледника должна произойти около 2030 года. Есть предположения, что причиной внезапного движения стали причины сейсмического, вулканического и метеорологического характера.

Спасательные работы в Кармадонском ущелье продолжались более полутора лет. Все это время, кроме спасателей и ученых, поиски пропавших без вести вели их близкие и добровольцы, которые разбили в ущелье постоянный лагерь. Они до последнего надеялись, что кто-то мог укрыться в тоннеле. Родные погибших настояли на том, чтобы пробурить в толще льда скважины, которые вывели бы спасателей в тоннель. Специалисты считали эту попытку бесперспективной, так как под 100-метровой толщей льда практически невозможно было рассчитать место расположения бывшего тоннеля. Между тем спасатели все-таки прорубили 19 скважин и только 20-я, длиной 69 метров, привела их в тоннель. Однако он оказался заполнен водой, что полностью исключало версию спасения людей. Таким образом, крупномасштабные спасательные и поисковые работы не дали результата. 7 мая 2004 года было принято решение о прекращении поисков

Геологами объявлялось, что ледник Колка будет таять 12 лет. По прошествии этого времени ледник стаял почти полностью, однако останки тел найти не представляется возможным, так как камни и грязь образовали бронированный чехол, под которым проходят сточные воды, вымывающие все, что могло остаться от погибших.