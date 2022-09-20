20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
&quot;ЧО-Комбуча&quot; (2022) | Фото: пресс-служба Паблик-арт программы &quot;ЧО&quot;

"ЧО" объединились с баром Екатеринбурга для выпуска уральской "ЧО-комбучи"

Объединившись с екатеринбургским баром "Нельсон Совин" и крафтовым производством Live Brew, команда паблик-арта программы "ЧО" создала новый уральский напиток "ЧО-комбучу". Для создания безалкогольного газированного напитка используется чайный гриб, а особенность вкусу продукции придают уральские ягоды.

"Мы постоянно пробуем разные формы взаимодействия с уральскими брендами. В этом году решили создать комбучу – напиток, многим знакомый из детства. Когда-то трехлитровая банка с чайным грибом всегда стояла на нашей кухне, а мама регулярно делилась самим грибом с друзьями и соседями. Из всех "прохладительных" напитков комбуча, после кваса, конечно, воспринимается как что-то родное", – рассказал руководитель паблик-арт программы "ЧО" Никита Харисов.

"ЧО-Комбуча"(2022)|Фото: пресс-служба Паблик-арт программы "ЧО"

В пресс-службе "ЧО" Накануне.RU добавили, что в состав уральской комбучи попали улун, тархун, а также сок уральской жимолости и черники. Благодаря этому, получился ароматный, заряжающий горной энергией напиток, отсылающий к уральской идентичности. Приобрести его можно в баре "Нельсон Совин".

"Чтобы популяризировать безалкогольные напитки, нельзя ограничиваться только возможностями бара. Нужно привлекать друзей, например, таких, как паблик-арт программа "ЧО". Тем более, организаторы популяризируют современное искусство. Для нас эта коллаборация – один из немногих опытов сотрудничества, связанных с безалкогольной продукцией. Теперь будем практиковать такое чаще, чтобы друзья на детоксе могли выпить или попробовать что-то интересное вместе с нами. Ведь проводить время весело необязательно с алкоголем", – рассказал управляющий баром Алексей Кадочников.

Напомним, что организаторами паблик-арт программы выступает "Атомстройкомплекс". Совместно с ГЦСИ в Екатеринбурге, АНО "Стандарт 2.0" и поддержке Президентского фонда культурных инициатив, "ЧО" уже несколько лет создает в Екатеринбурге новые арт-проекты, приобретающие известность по всей стране.

Теги: ЧО, комбуча, бар, Екатеринбург



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