20 Сентября 2022
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Общество В России
Денис Мантуров на &quot;Иннопроме&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Мантуров призвал "поработать с ментальностью" и переходить на мясо из личинок мух

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что если поработать с ментальностью, то россиянам могут "зайти" личинки мух черной львинки, которых используют в качестве заменителя мяса.

На сессии выставки Innofoodp в Сочи он выразил мнение, что в России нужно поддерживать развитие альтернативных продуктов из растительного белка, сообщает РБК.

Сам Мантуров, по его словам, тоже "пока адаптируется" к различным альтернативам. На выставке его познакомили с бургером с котлетой из растительных белков, овощей, аквафабы и с добавлением концентрата личинки мух черной львинки. Эту новую технологию министр оценил, добавив, что российские производители и здесь "идут в ногу со временем".

"Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может "зайти". Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже", - заявил Мантуров.

Напомним, в прошлом году член рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин заявил, что в ближайшие 10 лет на прилавках магазинов в России появятся продукты, изготовленные из белка насекомых или с его добавлением.

По его словам, первые такие продукты "с полезным составом" уже делают пробный заход на рынок, массовых поставок стоит ожидать в ближайшие два года.

Теги: мантуров, растительное мясо, личинки мух



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