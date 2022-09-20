20 Сентября 2022
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Политика Сибирский ФО
Дмитрий Анисимов (2022) | Фото: t.me/gazetakemerovo

Назначен врио главы Кемерово

Врио главы Кемерово с 23 сентября будет Дмитрий Анисимов. Такое решение принято на сегодняшнем заседании городского Совета народных депутатов, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь уже бывший глава столицы Кузбасса Илья Середюк выступил на заседании с прощальным словом. В нем он, в частности, поблагодарил горожан.

Анисимов родился в Кемерове в 1983 г. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Трудился в строительной сфере, в том числе - руководителем кемеровского муниципального предприятия "ГорУКС". С апреля 2016 г. был заместителем Главы города Кемерово, начальником управления городского развития. В мае 2018 г. назначен первым заместителем мэра. Воспитывает двух сыновей.

Дмитрий Анисимов(2022)|Фото: t.me/gazetakemerovo

Теги: Дмитрий Анисимов, Илья Середюк, Кемерово



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