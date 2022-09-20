Стало известно, в каком порядке H&M будет закрывать магазины в России

Шведский ритейлер H&M до конца октября собирается закрыть магазины на востоке России. Речь идет примерно о 20 торговых точках сети, которая также управляет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. В центральной части страны сворачивание бизнеса будет происходить постепенно, в первую очередь закроются наименее рентабельные магазины, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Пока большинство магазинов сети работает – они распродают (без скидок) остатки товарных запасов со складов. После этого, как заявляла компания, она окончательно покинет Россию на фоне военной спецоперации РФ на Украине.

Инсайдер издания на рынке торговой недвижимости утверждает, что для ряда московских точек продаж H&M продлевает договоры аренды до конца 2022 года.