20 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

Эстония не пустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену

Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян. Об этом заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп изданию Postimees.

Она уточнила, что среди причин отказа были как введенный запрет, так и "другие обстоятельства".

Карп предположила, что желающих въехать в Эстонию будет много и в будущем, несмотря на ограничения, передает Regnum. В частности, границу пересекает много россиян с эстонским видом на жительство.

Напомним, с 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд российским гражданам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами.

В посольстве РФ в Латвии ранее сообщили, что гражданам РФ предъявляют "вопиющие требования" при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами.

Теги: эстония, россияне, шенген



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