20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Детская площадка (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Полиция задержала женщину, пытавшуюся увести чужих детей с площадки на Эльмаше

Ведущую себя неадекватно жительницу Екатеринбурга доставили в дежурную часть полиции после того, как она приставала к чужим детям на детской площадке. Женщина пыталась увести детей со двора на Эльмаше, из-за чего очевидцы и вызвали на место правоохранителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу, инцидент произошел 17 сентября во дворе дома по улице Парниковой. Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что женщина вела себя неадекватно и имела признаки опьянения. Прибывший на место наряд полиции доставил гражданку в дежурную часть, после чего началась проверка.

В пресс-службе свердловского управления СКР также добавили, что, по предварительным данным, екатеринбурженка перепутала чужих детей со своими племянниками.

"По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются. Дети и их родители не пострадали", - сообщили в СКР.

Теги: Эльмаш, Екатеринбург, дети



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