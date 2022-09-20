20 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Жительница Екатеринбурга заплатила 76 штрафов ГИБДД под угрозой ареста машины

Судебные приставы взыскали с жительницы Екатеринбурга 76 штрафов ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в отношении должницы было возбуждено 76 исполнительных производств на общую сумму 76 тыс. 700 руб. На счету екатеринбурженки оказалось 76 зафиксированных нарушений правил дорожного движения.

Добровольной оплаты от автоледи не последовало, тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора на общую сумму 76 тыс. руб. В рамках рейдов сотрудники ГИБДД нашли должницу. После этого ее автомобиль Mitsubishi Lancer стали готовить к аресту.

Женщина под угрозой утраты машины решила не испытывать судьбу. Задолженность на сумму свыше 142 тыс. руб. была оплачена.

Теги: приставы, штрафы, арест



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