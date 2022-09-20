20 Сентября 2022
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Политика За рубежом Украина
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган (2018) | Фото: kremlin.ru, Пресс-служба Кремля

Эрдоган: Путин стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине.

По словам турецкого лидера, киевскому режиму следует занять схожую с Москвой позицию.

Эрдоган сообщил, что провел с российским президентом "обстоятельные переговоры" на полях саммита ШОС в Узбекистане. Президент Турции полагает, что развитие ситуации движется в благоприятном направлении, пишет Regnum.

Ранее Эрдоган, комментируя боевые действия на украинской территории, отметил, что Анкара выступает за "справедливый мир в основе которого лежат территориальная целостность и суверенитет Украины".

Теги: эрдоган, путин, украина



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