В Саратове количество пострадавших в аварии с маршруткой выросло до 17

В Саратове после аварии с маршрутным такси в больницу попали 17 человек, среди которых – три подростка 16-17 лет. Еще одну пострадавшую отпустили домой после осмотра медиками. Водитель маршрутки госпитализирован.

"17 человек госпитализированы, одному оказана медпомощь. Женщина 1965 года рождения после оказания помощи отпущена", - цитирует ТАСС заявление ГУ МВД по Саратовской области.

Напомним, по предварительным данным областного управления СКР, 19 сентября маршрутное такси, ехавшее по улице Политехническая, врезалась в столб. Пострадали пассажиры и водитель.