В Турции обещают не отказываться от "Мира"

Турция продолжит использовать российскую платежную систему "Мир", так как это важно для страны, особенно в сфере туризма.

Об этом сообщили близкой к турецкому президенту Турции партии "Ватан". Отмечается, что Анкара не может минимизировать свою торговлю с Москвой, несмотря на давление западных стран, особенно США. РФ Россия имеет ключевое значение с точки зрения энергетической безопасности Турции.

По словам экспертов, под страхом санкций от "‎Мира"‎ могут отказаться крупные банки Турции, но на их место придут небольшие финансовые организации, сообщают "Известия".

Согласно статистике Министерства туризма Турции, за первые семь месяцев 2022 года страну посетили более 2,2 млн российских туристов. На втором месте идет Германия.