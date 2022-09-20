20 Сентября 2022
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экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Минздрав РФ: не исключен рост числа заболевших коронавирусом до 100 тысяч в сутки

В регионах России наблюдается разная динамика по заболеваемости COVID-19, в некоторых из них число новых заболевших растет.

Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, существует вероятность, что число заболеваний возрастет до 100 тыс. человек в сутки. Эксперт призвал граждан вакцинироваться. Эта рекомендация дважды актуальна из-за распространения гриппа, от которого также следует поставить прививку.

Чуланов посоветовал проводить вакцинацию от коронавируса и гриппа одновременно, отметив, что ни российский Минздрав, ни Всемирная организация здравоохранения не считает такую практику опасной, сообщают "Известия".

Теги: коронавирус, Минздрав, эпидемия



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