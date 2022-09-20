Спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России За рубежом
флаг таиланда (2011) | Фото:

Спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза

Лишившись возможности покупать недвижимость в странах Европы, граждане России присматриваются к новым территориям.

Так, впервые в число наиболее востребованных среди направлений вошел Таиланд, показав рост спроса среди россиян в четыре раза. Почти половину объектов в королевстве российские граждане покупают для собственного проживания.

Таиланд не позволяет получить инвестиционное гражданство, но рассматривается как привлекательное направление за счет климата и сравнительно доступной стоимости жизни.

Как говорят аналитики, страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. Год назад Таиланд занимал 20 место по популярности.

В настоящее время цены на недвижимость в Таиланде остаются относительно доступными. По оценкам Intermark Real Estate, стоимость меблированной студии площадью 30–35 кв. м в популярном туристическом районе Пхукета начинается от $110 тыс. (6,62 млн руб.). Частные виллы с двумя спальнями стоят от $200 тыс. (12,03 млн руб.).

При этом эксперты напоминают, что в стране нет иммиграционных программ, которые дают право на получение постоянного статуса типа ПМЖ или гражданства.

Дальнейший спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде будет зависеть от расширения полетной программы между РФ и Таиландом. Бум иностранных покупателей на рынке страны может начаться после снятия ограничений в Китае на фоне эпидемии коронавирусав, сообщает "Коммерсант".

Теги: недвижимость, Таиланд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети