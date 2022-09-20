Спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза

Лишившись возможности покупать недвижимость в странах Европы, граждане России присматриваются к новым территориям.

Так, впервые в число наиболее востребованных среди направлений вошел Таиланд, показав рост спроса среди россиян в четыре раза. Почти половину объектов в королевстве российские граждане покупают для собственного проживания.

Таиланд не позволяет получить инвестиционное гражданство, но рассматривается как привлекательное направление за счет климата и сравнительно доступной стоимости жизни.

Как говорят аналитики, страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. Год назад Таиланд занимал 20 место по популярности.

В настоящее время цены на недвижимость в Таиланде остаются относительно доступными. По оценкам Intermark Real Estate, стоимость меблированной студии площадью 30–35 кв. м в популярном туристическом районе Пхукета начинается от $110 тыс. (6,62 млн руб.). Частные виллы с двумя спальнями стоят от $200 тыс. (12,03 млн руб.).

При этом эксперты напоминают, что в стране нет иммиграционных программ, которые дают право на получение постоянного статуса типа ПМЖ или гражданства.

Дальнейший спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде будет зависеть от расширения полетной программы между РФ и Таиландом. Бум иностранных покупателей на рынке страны может начаться после снятия ограничений в Китае на фоне эпидемии коронавирусав, сообщает "Коммерсант".