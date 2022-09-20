20 Сентября 2022
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Политика В России
сергей шойгу (2021) | Фото: vk.com/karaool

Названа дата посещения Госдумы министром обороны Шойгу

Встреча фракций Госдумы с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу может состояться в октябре.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на несколько источников в нижней палате. По словам одного из них, рассматривается дата - 6 октября. Во фракциях не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Однако там отметили, что такая встреча готовится, а ее проведение поддерживает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что встреча будет закрытой.

О том, что окончательное решение по встрече будет принято в ближайшее время, заявил главы фракций ЛДПР и эсеров. Именно они первыми заявили о необходимости провести такое мероприятие, сообщают "Известия". 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым.

Теги: Шойгу, Госдума



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