Китайские электрокары BYD могут появиться в продаже в России в 2023 году

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Электростанция для заряда электромобилей в Академическом районе Екатеринбурга (2022) | Фото: Накануне.RU

Китайские электрокары BYD могут появиться в продаже в России в 2023 году

Автоконцерн BYD (Китай) может в 2023 году вновь выйти на рынок России, однако уже исключительно с линейкой электромобилей.

Завозить транспортные средства собирается белорусская компания SGP. Информацию подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.

Dolphin и Qin Plus – самые бюджетные модели из всего ассортимента BYD. Как считают эксперты, продать больше 1500–2000 машин в первый год вряд ли удастся.

Компания BYD была основана в 1995 году в Шэньчжэне. В конце 2000-х годов автоконцерн выходил на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались.

Позднее компания перешла на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Норму предлагается установить с 2023 года на три года.

Теги: электрокары, авто, автопром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.09.2022 02:01 Мск СМИ: электрокарам готовят бесплатный проезд по трассам РФ с 2023 года


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети