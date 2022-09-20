Китайские электрокары BYD могут появиться в продаже в России в 2023 году

Автоконцерн BYD (Китай) может в 2023 году вновь выйти на рынок России, однако уже исключительно с линейкой электромобилей.

Завозить транспортные средства собирается белорусская компания SGP. Информацию подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.

Dolphin и Qin Plus – самые бюджетные модели из всего ассортимента BYD. Как считают эксперты, продать больше 1500–2000 машин в первый год вряд ли удастся.

Компания BYD была основана в 1995 году в Шэньчжэне. В конце 2000-х годов автоконцерн выходил на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались.

Позднее компания перешла на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Норму предлагается установить с 2023 года на три года.