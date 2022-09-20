Бизнесмен Яркин из "списка Титова" освобожден от преследования

От уголовного преследования освобожден бизнесмен Владимира Яркина, который является одним из фигурантов "лондонского списка".

Как заявил общественный представитель уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, адвокат Дмитрий Григориади, это весомый успех, поскольку "лондонский список" - сама по себе история нелегкая. По его словам, "работа продолжается, ожидаем новых позитивных новостей".

Пресс-службой омбудсмена заявила, что главное следственное управление ГУМВД по Самарской области прекратило уголовное дело в отношении учредителя ООО "Холдинг "АвтоТрейд" Владимира Яркина. Основание - пункт 1 части 1 статьи 27 УПК РФ ("непричастность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления"). Яркин имеет право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием.

Отмечается, что в рамках "лондонского списка" аппарат уполномоченного принял 138 обращений. По 24 из них достигнут конкретный результат, 18 заявителей получили гарантии безарестного возвращения, и 13 из 18 воспользовались полученной возможностью, вернувшись в Россию.