Россиянам рекомендуют брать наличные для поездок в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует россиянам, которые отправляются в Турцию, брать с собой наличную валюту из-за сообщений о приостановке использования некоторыми турецкими банками российской платежной системы "Мир".

Как следует из сообщения ассоциации, рекомендуется запасаться долларами или евро на необходимые расходы вне отеля. Кроме того, в АТОР напомнили о хорошем курсе в аэропорту Антальи. Рубли можно поменять и в городе, однако туристов предупреждают, что вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ РФ.

Рекомендуется также бронировать в Анталье отели по системе "все включено", или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками.

Напомним, два турецких банка – Isbank и Denizbank – приостановили операции с картами платежной системы "Мир".