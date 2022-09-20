Россиянам рекомендуют брать наличные для поездок в Турцию

20 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На информационном фронте без перемен

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Турция, флаг (2020) | Фото: Накануне.RU

Россиянам рекомендуют брать наличные для поездок в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует россиянам, которые отправляются в Турцию, брать с собой наличную валюту из-за сообщений о приостановке использования некоторыми турецкими банками российской платежной системы "Мир".

Как следует из сообщения ассоциации, рекомендуется запасаться долларами или евро на необходимые расходы вне отеля. Кроме того, в АТОР напомнили о хорошем курсе в аэропорту Антальи. Рубли можно поменять и в городе, однако туристов предупреждают, что вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ РФ.

Рекомендуется также бронировать в Анталье отели по системе "все включено", или, в случае Стамбула – как минимум с завтраками.

Напомним, два турецких банка – Isbank и Denizbank – приостановили операции с картами платежной системы "Мир".

Теги: Турция, туризм, карты Мир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2022 00:00 Мск В России ответили на решение двух турецких банков отключить карты "Мир"
Ранее 19.09.2022 19:57 Мск В Турции один из банков перестал выдавать лиры с карт "Мир"
Ранее 19.09.2022 09:53 Мск Евросоюз может попытаться "выдавить" платежную систему "Мир" из Турции


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети