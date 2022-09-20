20 Сентября 2022
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Экономика В России
Коллаж, правительство, экономика, санкции (2022) | Фото: Накануне.RU

Правительство РФ прогнозирует перестройку экономики в пользу внутреннего рынка к 2030 году

Кабмин России ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 году до 22,6% в 2030 году.

Об этом говорится в материалах стратегической сессии по развитию экономики от 30 августа, которая прошла в правительстве РФ. Согласно прогнозу, выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, – вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8%, IT и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга – с 1,6 до 3,2%.

Как следует из материалов, такое изменение структуры ВВП будет возможно при условии реализации сценария развития экономики "ускоренная адаптация". Согласно этому варианту, который является для правительства основным, ВВП России к 2030 году превысит уровень 2021 года на 17%, сообщают "Ведомости".

Рост отраслей, ориентированных на внутренний рынок, связан с тем, что они оказываются практически неуязвимыми для внешних санкций.

Напомним, кабмин России ожидает, что давление на Москву со стороны западных стран будет возрастать. Сценарии новых санкций обсуждались на стратегической сессии в правительстве РФ под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Теги: правительство РФ, экономика,



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