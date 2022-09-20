СМИ: ряд банков поддержали ужесточение выдачи ипотеки на новостройки

ВТБ и Совкомбанк положительно оценили ограничения Центробанка России для ипотеки на новостройки с низким первоначальным взносом.

ВТБ не применяет практику выдачи ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 10% и поддерживает инициативу регулятора для устойчивого развития банковской системы, рассказал в организации. Как заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский, мера своевременна с учетом двух причин. Первая – опыт американского рынка, где subprime ипотека [низкокачественный ипотечный кредит] стала спусковым крючком глобального кризиса. Вторая, по словам банкира – текущая ситуация на отечественном рынке, где уже несколько лет наблюдается высокая закредитованность населения.

Хотимский отметил, что ипотека со ставками ниже 10%, как и кредиты с плавающими ставками – факторы, которые серьезно увеличивают риски дефолта ипотечных заемщиков, сообщают "Ведомости".

19 сентября ЦБ РФ анонсировал введение надбавок к коэффициентам риска по кредитам на ипотеку с первоначальным взносом менее 10%. Размер надбавки с 1 декабря 2022 года составит 2.0, вне зависимости от размера показателя долговой нагрузки заемщика. Такие надбавки требуют от банка больше капитала при выдаче кредита.

Ранее сообщалось, что банки России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных клиентов на 5 лет — до 70–75. Так кредитные организации расширяют пул своих клиентов. При этом заемщики получают возможность заметно снизить платеж по ипотеке.