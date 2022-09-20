В России ответили на решение двух турецких банков отключить карты "Мир"

Зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт российской системы "Мир".

Об этом сообщил представитель Центробанка России, прокомментировав сообщение о том, что два турецких банка – Isbank и Denizbank – приостановили операции с картами платежной системы "Мир". В свою очередь представитель "Мира" – Национальной системы платежных карт заявил, что прием и обслуживание российских карт "Мир" в конкретной стране зависит от позиций самих банков. ЦБ РФ намерен продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", заверил представитель регулятора, сообщают "Ведомости".

В Isbank решение об отказе принимать карты "Мир" объяснили тем, что банк стремится работать в соответствии с международными и национальными законами. Это случилось после того, как 15 сентября США ввели санкции в отношении директора Национальной системы платежных карт Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз может ввести санкции за использование другими странами российской платежной системы "Мир". Сейчас она доступна в 11 странах, в том числе Турции, являющейся кандидатом на вступление в ЕС.