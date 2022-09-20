Реконструкция роллердрома в Нижневартовске - мечты юных вартовчан сбываются

О том, что роллердром в Нижневартовске будет капитально реконструирован, стало известно в начале 2022 года. Этот спортивный объект был открыт в Нижневартовске в 2007 году. И вот с инициативой о его реконструкции обратились к властям муниципалитета подростки и молодежь города. До начала реконструкции юные вартовчане, у которых как раз и имеется самый повышенный спрос на занятия еще недавно считавшимися экзотическими видами спортивных занятий, зачастую тренировались на открытых необустроенных площадках, которые далеко не всегда отвечали требованиям безопасности.

В летний период роллердром принимал любителей пируэтов на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах. Площадка в городе была одной из самых популярных. Учитывая такой спрос, для посетителей специально закупали новый инвентарь, который сдают в прокат. Кстати, и зимой роллердром не пустовал, он превращался в каток, за которым тщательно следили. Здесь традиционно проходили различные спортивные мероприятия в рамках общегородских спортивных праздников, соревнований, организовывали квесты, веселые старты и так далее.

Но все-таки роллердром, расположенный в районе стадиона «Центральный», по оценке самых главных потребителей - подростков и молодежи значительно устарел, а его оборудование уже не отвечало современным требованиям взыскательных пользователей.

И голоса юных вартовчан были услышаны. Сейчас в городе ударными темпами возводится не просто новый скейт-парк, а, по сути, создается комплекс спортивных возможностей с набором рекреаций на любой вкус и время года. Проект реконструкции роллердрома вошел в карту развития Югры. В том числе и поэтому ход реконструкции стоит на особом контроле городской администрации.

Напомним, старт проекту "Карта развития Югры" дала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в начале июня прошлого года. «Мы вместе создаём «Карту развития Югры». Это тот список улучшений, который будет сформирован обществом и который предстоит реализовать в ближайшие пять лет. Каждый житель Югры может внести конкретные предложения, инициативы, пожелания, какие задачи следует решить в первую очередь», – отметила Наталья Комарова.

Вартовчане, конечно, активно использовали возможность, высказывали свои пожелания. А юноши и девушки, в хорошем смысле "повернутые" на уличных видах спорта, как и их родители, особенно активно продвигали проект реконструкции роллердрома. Востребованность этой спортивной рекреации более чем высокая и фактически все сезонная. Летом - это ролики, самокаты, скейтборды, велосипеды ВМХ, а зимой – коньки.

В рамках реализации муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска» в июле 2021 года была завершена разработка проектной документации на реконструкцию роллердрома, площадь которого составляет около 400 кв. м.

Объем работ был определен значительный: провести массу подготовительных мероприятий, расчистить площадки, установить малые архитектурные формы, сформировать систему освещения, создать новое здание пункта проката инвентаря с теплыми раздевалками и буфетом, а в самом скейт-парке смонтировать различные фигуры для выполнения трюков: мэнуалбокс, рейлы, бэнки, фанбоксы, плаза, ступени, пул. Наконец, провести благоустройство территории. Финансирование тоже потребовалось немалое - 70 млн рублей.

«Обновление роллердрома осуществляется в рамках реализации Соглашения о социально-экономическом партнерстве между Правительством Югры и НК «Роснефть». Источник финансирования реконструкции роллердрома – средства нефтяной компании. За последние недели подрядная организация нарастила темпы работ. Закуплены все материалы. Обязательства подрядчик дал главе города и председателю Думы во время их рабочей поездки. Роллердром – многофункциональный объект. В холодное время он будет предназначен для занятия зимними видами спорта на катке», – поясняет директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Глава города Дмитрий Кощенко вместе с председателем Думы Нижневартовска Алексеем Сатиновым посетил площадку и проверил ход реконструкции на месте в середине августа. Дмитрий Кощенко отметил в своем телеграмм-канале, что "на стройплощадку завезены все необходимые материалы, работы идут по графику. Роллердром планируется сдать в ноябре 2022 года".

Активизация работ по строительству фактически нового объекта для активного отдыха горожан особенно важна, так как у подрядчика, как и у многих строительных организаций в стране, возникли трудности, связанные с неопределенным экономическим положением. Речь о росте стоимости материалов и нарушении логистических цепочек, с которыми в 2022 году столкнулись практически все строители страны.

Сейчас подрядчик усиленными темпами ведет работы на площадке. Напомним, по проекту реконструкции на одной роллердрома части будут смонтированы фигуры для выполнения трюков. Подрядчик уже заказал необходимые элементы. На их изготовление и доставку потребуется не меньше месяца. Вторая часть территории – это площадка, которую можно будет использовать круглый год: зимой заливать каток, летом – для игровых видов спорта.

Сейчас готовность объекта по оценке строителей составляет более 70%. Благоустройство площадки роллердрома идет полным ходом.

«Готов каркас пункта проката. По планам до конца сентября намерены закончить все благоустройство и завершить монтаж коробки здания. Далее перейдем к внутренним работам. Все малые архитектурные формы (МАФы) находятся в производстве, по информации завода-изготовителя они будут готовы в конце сентября – начале ноября. Это сложные конструкции, на их изготовление уходит примерно два месяца. Делаем все, чтобы сдать объект вовремя. Например, доставлено периметральное ограждение. Скоро приступим к его монтажу», – рассказал о ходе работ на объекте коммерческий директор ООО «Карьер» (подрядчик строительства) Олег Попов.

Нижневартовск традиционно славится своими спортивными традициями. Возможностей для занятия спортом в городе множество. Возводимый фактически новый роллердром в этом ряду будет масштабным шагом вперед, который точно оценят горожане.