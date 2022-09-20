Для производства отечественных комплектующих нужны государственные гранты

В рамках "Российского агротехнического форума" (РАФ), который стартует 3 октября в Москве, пройдет сессия, посвященная развитию компонентов комплектующих. Эксперты отрасли обсудят, какие меры поддержки от государства сегодня наиболее востребованы, также состоится выставка "Агросалон", где производители комплектующих представят свою продукцию, пройдет биржа субконтрактов, об этом в беседе с Накануне.RU рассказала директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.

"Сейчас главная цель — это развитие российского машиностроения, а оно не может существовать без производства комплектующих, — поясняет Алла Елизарова. — Мы столкнулись с кризисной ситуацией, когда европейские компании нам начали отказывать, многие наши компании были вынуждены переходить на поставки из других, дружественных стран. Но, сами понимаете, ситуация нестабильна, непредсказуема, все может случиться, и даже дружественные страны могут стать вдруг "недружественными", чего очень бы не хотелось. Поэтому мы понимаем, что ставку надо делать на российского производителя".

Недаром выпуску комплектующих будет посвящен большой блок в деловой программе РАФ, в рамках программы "Агро-компонент" пройдет биржа субконтрактов, где производители конечной продукции будут встречаться с производителями для понимания того, кто, чем и как может помочь машиностроителям, какими компетенциями поделиться.

Естественно, что сейчас отечественные производители деталей и механизмов, которые уже давно и всерьез производили все необходимое для отрасли, испытывают бешеный спрос на продукцию. Но ситуация осложняется тем, что по некоторым компетенциям в России вообще нет производства, и именно в отношении таких позиций очень нужна государственная поддержка в виде грантов.

"Сейчас есть Фонд развития промышленности, можно получить помощь через Фонд Бортника, есть АО "Корпорация МСП", агентство технического развития, есть несколько институтов, которые оказывают поддержку по развитию комплектующих, но хотелось бы, чтобы была еще одна мера — гранты на развитие комплектующих для того, чтобы компаниям выделяли средства на создание и производство тех компонентов, которые в России вообще никогда не производились. Мое мнение, что это дало бы очень большой импульс для развития новых направлений по импортозамещению", — заключила Алла Елизарова.

"Российский агротехнический форум" является одним из самых значимых деловых мероприятий в области сельхозмашиностроения, он проводится в рамках международной выставки "Агросалон". На форуме машиностроители, аграрии и дилеры расскажут, какие стратегии позволяют решать проблемы в рамках работы в новой экономической реальности.