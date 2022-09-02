Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов шесть человек: в их числе Андрей Макаревич

Минюст РФ обновил список физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, передает корреспондент Накануне.RU.

Список пополнился шестью новыми именами, в их числе музыкант Андрей Макаревич, украинский журналист Дмитрий Гордон, российский журналист Катерина Гордеева, а также соратник Алексея Навального Иван Жданов.

Иноагентами также признаны политолог Федор Крашенинников и сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Борис Зимин.

По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.