Военный блогер Татарский рассказал о вкладе "ЧВК Вагнера" в освобождение Луганского аэропорта

В Луганской народной республике отметили годовщину событий конца августа 2014 года — тогда небольшому отряду бойцов из России удалось взять штурмом Луганский аэропорт и предотвратить блокаду и вторжение в город украинских карателей. О роли русских добровольцев в этих событиях рассказал военный блогер, боец батальона «Восток» Владлен Татарский.

Летом 2014 года события в Донбассе складывались неблагоприятно для молодых республик Новороссии. Луганск находился под непрерывным огнем украинский артиллерии, ВСУ угрожали городу охватом с востока, что отрезало бы его от помощи из России. Появление на этом театре военных действий группы русских добровольцев позволило предотвратить прямой удар по Луганску, и во многом помогло спасти от карателей как ЛНР, так и ДНР.

«Аэропорт Луганска, конечно, гораздо меньше донецкого, но он находится на господствующих высотах. Это был главный опорный пункт всей группировки ВСУ. Там была элита украинской армии: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я механизированная и 1-я отдельная танковая бригада, — назвал Татарский элитные подразделения противника. — Там было огромное количество артиллерии. В самом аэропорту были бетонные бункеры, в которых можно было прятать снаряды и укрываться. И взломать такую оборону было очень сложно. Тем не менее нашим добровольцам, которые как раз в тот период получили название «Группа Вагнера», это удалось».

Бой за аэропорт был очень тяжелым, однако штурмовым отрядам «вагнеровцев» удалось сломить сопротивление окопавшихся там украинских войск. После падения группировки в Луганском аэропорте командование ВСУ вынуждено было начать отвод войск.

«[Бойцы «ЧВК Вагнера» совместно с луганским ополчением организовали прорыв линии обороны в Хрящеватом и Новосветловке, пошли дальше в направлении Луганска. И затем, после артподготовки, пошли на штурм аэропорта. В ходе боя было множество драматических моментов, попытки украинцев контратаковать, несколько раз ребята вызывали огонь на себя, но в целом украинским войскам было нанесено сильное огневое поражение, которое их деморализовало, — рассказал Владлен Татарский.

Следует напомнить, что в тот же период шло сражение под Иловайском, в результате которого были достигнуты договоренности на высшем уровне об отводе войск ВСУ. Вот этими договоренностями и воспользовался украинский гарнизон Луганского аэропорта. 1 сентября из аэропорта стали выходить остатки группировки ВСУ».

Значение освобождения ЛАП сложно переоценить уверен Татарский: это был один из первых случаев, когда добровольцам удалось разгромить кратно превосходящие силы противника. Эти события покрыли славой «ЧВК Вагнера» и заставили ополчение поверить в собственные силы. Освобождение аэропорта покончило с блокадой столицы ЛНР и предотвратило геноцид мирного населения Донбасса.

«Сражение за Луганский аэропорт — это первая серьезная общевойсковая операция против противника, который превосходил наши силы численно и в вооружении, находился на хорошо укрепленных позициях, на тот момент имел поддержку авиации, — но тем не менее буквально за несколько дней оборона была порвана и победа упала в руки наших солдат. Освобождение Луганского аэропорта дало то, что блокада Луганска была снята, обстрелы города прекратились и для луганчан пришел мир», — подытожил Татарский.

Восемь лет события того судьбоносного дня оставались тайной — лишь на днях участники того штурма впервые рассказали о том, как проходил бой за Луганский аэропорт. Они подтвердили, что их было на порядок меньше, чем противника, и объяснили, как удалось сделать свою атаку максимальной неожиданной для противника.