02 Сентября 2022
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Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС Портовая (2022) | Фото: Газпром

Газпром продлил приостановку прокачки газа по "Северному потоку" на неопределенный срок

Транспортировку газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили на неопределенный срок. Это следует из информации, опубликованной в telegram-канале "Газпрома" об итогах проведения технического обслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) "Портовая", передает корреспондент Накануне.RU.

Во время регламентных работ на агрегате, выполняемых совместно с компанией Siemens, была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Масло обнаружено на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя, а также в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.

Одна из выявленных утечек на ГПА №24 КС Портовая(2022)|Фото: Газпром

Ростехнадзор России выдал компании предостережение о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями.

"Подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями №075, №076, №120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении.

Газпром ранее анонсировал остановку прокачки газа по "Северному потоку" с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании сообщали, что на "Портовой" будут выполнены работы вместе со специалистами компании Siemens, оборудование которой используется на станции. Предполагалось, что при отсутствии неисправностей, экспорт газа будет восстановлен до прежнего уровня в 33 млн куб. м в сутки.

Напомним, турбина, необходимая для полноценной работы газопровода "Северный поток", находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, она готова к эксплуатации.

Теги: газпром, северный поток, утечка



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